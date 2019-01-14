Пашинян назначен премьером Армении

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в указе президента, распространенном его пресс-службой сегодня.
Кандидатура Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".
В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости