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Пашинян: Народ Армении больше не хочет бороться, он хочет просто жить

Пашинян: Народ Армении больше не хочет бороться, он хочет просто жить Народ Армении больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить.
В регионе
23 июня 2024 г. 19:23
Пашинян: Народ Армении больше не хочет бороться, он хочет просто жить

Народ Армении больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать жертвовать собой. Мы хотим просто жить. Это послание народа элитам и нам, как правящему большинству", – сказал глава правительства, добавив, что данное послание является идеологией реальной Армении.

По мнению Пашнина, народ задает вопрос элитам, могут ли они создать атмосферу, чтобы просто жить, чтобы были счастливы и благополучны дети. Политик подчеркнул, что только государство может ответить на данный вопрос.

Премьер добавил, что очередное протестное движение в Армении потерпело неудачу, поскольку народ предпочел реальную Армению. По его словам, необходимо сделать государственной идеологией идеологию жизни, дать свободу стремлению граждан хорошо жить.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan xalqı döyüşmək və əziyyət çəkmək istəmir, sadəcə yaşamaq istəyir

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