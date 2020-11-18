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Пашинян намерен сменить почти 80 процентов состава правительства

Пашинян намерен сменить почти 80 процентов состава правительства Армянский премьер настроен весьма решительно в плане полного "рестарта" кабинета министров
В регионе
18 ноября 2020 г. 10:20
Пашинян намерен сменить почти 80 процентов состава правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отправить в отставку почти 80% членов правительства. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Правящая партия в эти дни ищет новые кадры для замены тех, кто уйдет с должности.

В частности, газета отмечает, что от должностей будут освобождены министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, глава Минздрава Арсен Торосян, министр экономики Тигран Хачатрян, министр обороны Давид Тоноян, а также его заместители.

Ранее от занимаемых должностей уже были освобождены глава МИД Зограб Мнацаканян, его заместитель Шаварш Кочарян, а также глава МЧС Феликс Цолакян.

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