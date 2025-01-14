Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

На эту должность Пашинян собирается назначить замглавы СНБ Андраника Симоняна.

По данным СМИ, Пашинян не доверяет нынешнему главе службы, и уже давно дает Симоняну те же указания, что и Абазяну. Глава СНБ не выполняет безоговорочно политические указания Пашиняна, их реализует Симонян.

Отмечается, что Абазян считается пророссийским чиновником, который как и предыдущие руководители системы, которые в основном получили образование в России, в частности в Академии ФСБ. По этой причине он продолжает оставаться на своем посту, а "Пашиняну не позволяют его уволить", подчеркивают СМИ.