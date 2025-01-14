О нас

Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении

Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна.
В регионе
14 января 2025 г. 10:14
Пашинян намерен сменить главу СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

На эту должность Пашинян собирается назначить замглавы СНБ Андраника Симоняна.

По данным СМИ, Пашинян не доверяет нынешнему главе службы, и уже давно дает Симоняну те же указания, что и Абазяну. Глава СНБ не выполняет безоговорочно политические указания Пашиняна, их реализует Симонян.

Отмечается, что Абазян считается пророссийским чиновником, который как и предыдущие руководители системы, которые в основном получили образование в России, в частности в Академии ФСБ. По этой причине он продолжает оставаться на своем посту, а "Пашиняну не позволяют его уволить", подчеркивают СМИ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pashinyan intends to replace head of Armenia's National Security Service
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərini vəzifəsindən azad etmək niyyətindədir

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi