Пашинян намерен реформировать армянскую армию

Будет сформирована рабочая группа для "создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил"

Армения начинает реформирование и модернизацию армии и для этого намерена углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником - Россией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности - РФ", - заявил премьер-министр Армении.