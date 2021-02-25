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Пашинян намерен реформировать армянскую армию

Пашинян намерен реформировать армянскую армию Будет сформирована рабочая группа для "создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил"
В регионе
25 февраля 2021 г. 11:43
Пашинян намерен реформировать армянскую армию

Армения начинает реформирование и модернизацию армии и для этого намерена углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником - Россией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности - РФ", - заявил премьер-министр Армении.

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