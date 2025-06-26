Пашинян намерен наградить силовиков, предотвративших захват власти в Армении

Силовики раскрыли преступление, направленное против армянской государственности, а также безопасности и стабильности Армении, они должны быть представлены к государственным наградам.

Силовики раскрыли преступление, направленное против армянской государственности, а также безопасности и стабильности Армении, они должны быть представлены к государственным наградам.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Раскрыто преступление, направленное против нашей государственности, безопасности и стабильности Армении. Естественно, предотвращена реализация этого плана", - отметил он.

Он также сообщил, что обсудил с президентом Армении Ваагном Хачатуряном вопрос представления к государственным наградам всех тех представителей правоохранительных структур, кто принимал активное участие в раскрытии этого плана.

Следственный комитет Армения выступил с заявлением, согласно которому в рамках движения "Священная борьба" под руководством Вазгена Галстаняна (архиепископа Баграта Галстаняна) готовятся террористические акты и покушения с целью узурпации власти в стране. В рамках движения было сформировано до 250 ударных групп, в основном из бывших военнослужащих и сотрудников полиции, целью которых было парализовать систему управления и транспорта страны путем одновременных деструктивных действий. В планы преступной группы входило блокирование транспортных коридоров, отключение электричества и интернета, создание атмосферы страха посредством взрывов и стрельбы, кибератаки на государственные системы, срыв работы полиции и дезорганизация общественной власти.