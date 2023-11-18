Пашинян назвал важным для Армении вопрос нормализации отношений с Турцией

Армения находится в диалоге с Турцией.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в субботу, выступая на проходящей в Ереване осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Раньше такого активного диалога у нас никогда не было, несмотря на то, что в плане установления дипломатических отношений у нас нет каких-либо успехов. Однако нормализация отношений Армении с Турцией - важнейший фактор для стратегического видения мирной, развивающейся среды Южного Кавказа", - заявил Пашинян.
Он выразил надежду, что в ближайшее время положительно решится вопрос открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.
"Это будет очень символичный шаг", - сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что Республика Армения и он лично готовы нести необходимую ответственность для достижения этой цели.