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Пашинян: Надеемся на реализацию договоренностей с Турцией по открытию границы

Пашинян: Надеемся на реализацию договоренностей с Турцией по открытию границы Ереван выражает надежду на реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах представителей Армении и Турции.
В регионе
30 октября 2023 г. 10:59
Пашинян: Надеемся на реализацию договоренностей с Турцией по открытию границы

Ереван выражает надежду на реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах представителей Армении и Турции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

Он напомнил, что эта договоренность касается открытия границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

"Проделана значительная работа в части пограничной инфраструктуры. Мы провели перевооружение КПП Маргара, и мы уже готовы к таким процессам и будем надеяться, что эти договоренности будут реализованы", - добавил премьер.

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Версия на английском языке Armenian PM hopes for opening of border with Türkiye soon
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Türkiyə ilə sərhədlərin açılacağına ümid edirik”

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