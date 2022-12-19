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Пашинян на заседании Совбеза рассказал о кадровых изменениях

Пашинян на заседании Совбеза рассказал о кадровых изменениях Министр финансов Армении Тигран Хачатрян будет назначен на должность вице-премьера, а его место займет Ваге Ованнисян.
В регионе
19 декабря 2022 г. 11:14
Пашинян на заседании Совбеза рассказал о кадровых изменениях

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян будет назначен на должность вице-премьера, а его место займет Ваге Ованнисян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Совбеза страны.

"На очередном заседании Совета Безопасности мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе", - сказал Пашинян.

Заседание Совбеза проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В нем принимают участие президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, министр финансов Тигран Хачатрян, министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян, глава парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, замминистра обороны Карен Брутян.

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Версия на английском языке Pashinyan reveals staff changes at Security Council meeting
Версия на азербайджанском языке Paşinyan özünə yeni müavin təyin edib

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