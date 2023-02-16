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Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном

Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном Текст мирного соглашения с Азербайджаном обсуждался на закрытой встрече премьера Армении Никола Пашиняна с представителями правящей партии "Гражданский договор".
В регионе
16 февраля 2023 г. 10:35
Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном

Текст мирного соглашения с Азербайджаном обсуждался на закрытой встрече премьера Армении Никола Пашиняна с представителями правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

Согласно официальному сообщению, на встрече рассматривались вопросы, связанные с предстоящими выборами в органы местного самоуправления.

"Однако на встрече обсуждались также последние предложения Азербайджана по тексту мирного договора. Пашинян и члены правящей партии обменялись мнениями об этом, после чего премьер-министр заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией", - отмечает издание.

Отметим, что вечером 14 февраля премьер провел закрытую встречу с активом правящей партии. Встреча длилась около часа, а о ее подробностях не сообщалось.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что армянская сторона получила предложения Азербайджана по мирному договору. А 14 февраля секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения работает над текстом мирного договора с Азербайджаном и в ближайшее время передаст его.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan qapalı görüşdə Azərbaycan ilə sülh sazişinin mətnini müzakirə edib
Версия на английском языке Pashinyan discusses text of peace agreement with Azerbaijan at closed meeting

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