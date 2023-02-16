Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном

Текст мирного соглашения с Азербайджаном обсуждался на закрытой встрече премьера Армении Никола Пашиняна с представителями правящей партии "Гражданский договор".

Текст мирного соглашения с Азербайджаном обсуждался на закрытой встрече премьера Армении Никола Пашиняна с представителями правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

Согласно официальному сообщению, на встрече рассматривались вопросы, связанные с предстоящими выборами в органы местного самоуправления.

"Однако на встрече обсуждались также последние предложения Азербайджана по тексту мирного договора. Пашинян и члены правящей партии обменялись мнениями об этом, после чего премьер-министр заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией", - отмечает издание.

Отметим, что вечером 14 февраля премьер провел закрытую встречу с активом правящей партии. Встреча длилась около часа, а о ее подробностях не сообщалось.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что армянская сторона получила предложения Азербайджана по мирному договору. А 14 февраля секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения работает над текстом мирного договора с Азербайджаном и в ближайшее время передаст его.