Пашинян: На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости

На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости, что очень важно для стабильности в регионе.

На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости, что очень важно для стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне.

"К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог", - сказал он.