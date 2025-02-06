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Пашинян: На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости

Пашинян: На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости, что очень важно для стабильности в регионе.
В регионе
6 февраля 2025 г. 10:16
Пашинян: На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости

На Южном Кавказе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости, что очень важно для стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне.

"К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Cənubi Qafqazda dini dözümlülüyün yaxşı ənənəsi formalaşıb

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