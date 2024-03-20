Пашинян: На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет договоренности по картам

Между Арменией и Азербайджаном нет договоренности о картах, которые должны быть использованы в процессе делимитации.

Между Арменией и Азербайджаном нет договоренности о картах, которые должны быть использованы в процессе делимитации.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал

“На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет согласия относительно карт. Есть согласие относительно того, что Республика Армения и Азербайджанская Республика признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации. И есть понимание, что между Арменией и Азербайджаном должен произойти процесс делимитации", - подчеркнул Пашинян.