Пашинян: Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов

"Мы, как уже неоднократно говорилось, продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов, которые уже были согласованы".

"Мы, как уже неоднократно говорилось, продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов, которые уже были согласованы".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о подписании мирного договора с Азербайджаном.

"Надеемся, что события, происходящие в последнее время в регионе и странах региона, в конечном итоге не будут свидетельствовать о том, что происходит преднамеренное затягивание мирного процесса. Если, конечно, такие взгляды получат больше обоснований, это должно стать предметом очень глубоких опасений", - сказал Пашинян.