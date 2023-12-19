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Пашинян: Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов

Пашинян: Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов "Мы, как уже неоднократно говорилось, продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов, которые уже были согласованы".
В регионе
19 декабря 2023 г. 00:13
Пашинян: Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов

"Мы, как уже неоднократно говорилось, продолжаем придерживаться мирной повестки дня в рамках трех принципов, которые уже были согласованы".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о подписании мирного договора с Азербайджаном.

"Надеемся, что события, происходящие в последнее время в регионе и странах региона, в конечном итоге не будут свидетельствовать о том, что происходит преднамеренное затягивание мирного процесса. Если, конечно, такие взгляды получат больше обоснований, это должно стать предметом очень глубоких опасений", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Azərbaycanla razılaşdırılmış üç prinsip əsasında sülh gündəliyinə sadiqik”

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