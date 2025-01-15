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Пашинян: Мы предложили конструктивные решения по нормализации с Азербайджаном

Пашинян: Мы предложили конструктивные решения по нормализации с Азербайджаном Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам, связанным с отношениями с Азербайджаном.
В регионе
15 января 2025 г. 12:23
Пашинян: Мы предложили конструктивные решения по нормализации с Азербайджаном

Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам, связанным с отношениями с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на публикацию премьер-министра Никола Пашиняна в соцсетях.

"Сбалансированная и уравновешивающая внешняя политика, проводимая Арменией, достигает своей первичной цели", - написал он, отметив, что с Турцией сформирована ощутимая база для взаимопонимания.

Касаясь отношений с Россией, Пашинян отметил, что они более прагматичны, чем когда-либо раньше, и Армения нацелена развивать их на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.

А сотрудничество с Ираном основано на естественных интересах, что является наиболее надежной базой для взаимодействия и гарантией стабильности отношений.

Он также подчеркнул, что отношения с соседней Грузией находятся в орбите стратегического партнерства, "открывая новые перспективы и потенциал для развития".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Azərbaycanla normallaşma üzrə konstruktiv həllər təklif etmişik
Версия на английском языке Pashinyan: 'We proposed constructive solutions for normalization with Azerbaijan'

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