Пашинян: Мы предложили конструктивные решения по нормализации с Азербайджаном

Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам, связанным с отношениями с Азербайджаном.

Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам, связанным с отношениями с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на публикацию премьер-министра Никола Пашиняна в соцсетях.

"Сбалансированная и уравновешивающая внешняя политика, проводимая Арменией, достигает своей первичной цели", - написал он, отметив, что с Турцией сформирована ощутимая база для взаимопонимания.

Касаясь отношений с Россией, Пашинян отметил, что они более прагматичны, чем когда-либо раньше, и Армения нацелена развивать их на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.

А сотрудничество с Ираном основано на естественных интересах, что является наиболее надежной базой для взаимодействия и гарантией стабильности отношений.

Он также подчеркнул, что отношения с соседней Грузией находятся в орбите стратегического партнерства, "открывая новые перспективы и потенциал для развития".