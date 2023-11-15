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Пашинян: Не будем заявлять об изменении политики, пока не вышли из ОДКБ

Пашинян: Не будем заявлять об изменении политики, пока не вышли из ОДКБ Армения не собирается заявлять о каком-либо изменении политики до тех пор, пока не вышла из ОДКБ.
В регионе
15 ноября 2023 г. 17:04
Пашинян: Не будем заявлять об изменении политики, пока не вышли из ОДКБ

Армения не собирается заявлять о каком-либо изменении политики до тех пор, пока не вышла из ОДКБ.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

"В стратегическом смысле мы не собирается заявлять об изменении политики, пока не решили покинуть ОДКБ. В противном случае возникнет определенный диссонанс", - отметил он.

По его словам, армянская сторона приняла решение не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ в силу разных причин.

Пашинян добавил, что Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности. Ее партнеры, в том числе по объективным причинам, не могут поставлять ей оружие.

"Мы ищем и находим этих партнеров, заключаем сделки, пытаемся приобрести вооружения и военную технику", - сказал он.

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Версия на английском языке Pashinyan: ‘We won’t announce change in policy until we decide to leave CSTO’
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Ermənistan KTMT-nin iclasında iştirakdan müxtəlif səbəblərdən imtina edib"

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