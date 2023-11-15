Пашинян: Не будем заявлять об изменении политики, пока не вышли из ОДКБ

Пашинян: Не будем заявлять об изменении политики, пока не вышли из ОДКБ

Армения не собирается заявлять о каком-либо изменении политики до тех пор, пока не вышла из ОДКБ.

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