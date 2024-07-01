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Пашинян: Мы недовольны качеством существующей в Армении демократии

Пашинян: Мы недовольны качеством существующей в Армении демократии Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что недоволен качеством демократии в стране.
В регионе
1 июля 2024 г. 12:40
Пашинян: Мы недовольны качеством существующей в Армении демократии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что недоволен качеством демократии в стране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе "Армянского форума за демократию".

"В частности, на мой взгляд, выборы на уровне местного самоуправления недостаточно политизированы", - отметил Пашинян.

Касаясь свободы слова и прессы, премьер-министр отметил, что необходимо сделать так, чтобы свобода слова и прессы воспринималась общественностью не как "эпатажная ведьма".

"Для нас демократия – это не вопрос обстоятельств, а стратегия, и правительство продолжит этот стратегический путь", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanda demokratiyanın keyfiyyətindən narazıyıq

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