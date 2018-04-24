Пашинян: Мы не собираемся развивать отношение с какой-то страной во вред с другими странами

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Оппозиция Армении не является ни прозападной, ни пророссийской, отношения с другими странами "не будут развиваться во вред другим" государствам, заявил её лидер Никол Пашинян на брифинге во вторник, передает Report.

"Мы не прозападные, не прорусские, не проиранские. Мы не собираемся развивать отношение с какой-то страной за счёт и во вред отношений с другими странами… Для нас важны отношения с ЕС, с Россией, с США. Но ни одни из них не будет развиваться во вред другим", — заявил Пашинян.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.