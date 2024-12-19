Пашинян: Мы направили предложение Азербайджану по возобновлению железнодорожного сообщения

Армения отправила Азербайджану предложение по возобновлению железнодорожного сообщения, которое прекратилось в начале 90-х после начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Армения отправила Азербайджану предложение по возобновлению железнодорожного сообщения, которое прекратилось в начале 90-х после начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Арменпресс.

"По нашей оценке, мы нашли решение, как возобновить железнодорожное сообщение, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана. Предложение этого решения в письменном виде мы отправили Азербайджану и ждем его положительной реакции. Когда эта реакция будет получена, необходимо будет быстро подписать договор и приступить к строительству железной дороги", - отметил он.