Пашинян: Мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу с Турцией

Армения должна установить дипломатические отношения с Турцией.

Армения должна установить дипломатические отношения с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил на Всемирном армянском саммите.

"Думаю, с Турцией мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу", - сказал он.

Пашинян назвал важным то, что между Ереваном и Анкарой существует коммуникация, и отметил, что необходимо проволжать переговоры между спецпредставителями двух стран.

Напомним, что с конца 2021 года Ереван и Анкара начали переговоры о нормализации отношений.