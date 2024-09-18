О нас

Пашинян: Мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу с Турцией

Пашинян: Мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу с Турцией Армения должна установить дипломатические отношения с Турцией.
В регионе
18 сентября 2024 г. 12:03
Пашинян: Мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу с Турцией

Армения должна установить дипломатические отношения с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил на Всемирном армянском саммите.

"Думаю, с Турцией мы должны установить дипотношения и открыть сухопутную границу", - сказал он.

Пашинян назвал важным то, что между Ереваном и Анкарой существует коммуникация, и отметил, что необходимо проволжать переговоры между спецпредставителями двух стран.

Напомним, что с конца 2021 года Ереван и Анкара начали переговоры о нормализации отношений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia must establish diplomatic relations, open land border with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər qurmalı və quru sərhədini açmalıyıq

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi