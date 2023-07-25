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Пашинян: Мы должны сами решать свои проблемы и забыть о жанре "письмо русскому царю"

Пашинян: Мы должны сами решать свои проблемы и забыть о жанре "письмо русскому царю" Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал перестать в любой ситуации "прибегать к жанру "письмо русскому царю" при решении государственных проблем.
В регионе
25 июля 2023 г. 16:26
Пашинян: Мы должны сами решать свои проблемы и забыть о жанре письмо русскому царю

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал перестать в любой ситуации "прибегать к жанру "письмо русскому царю" при решении государственных проблем.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

Пашинян заявил, что не всегда правильно и честно обращаться к Москве, Вашингтону или Брюсселю для решения проблем. По его словам, необходимо четко обозначить зону собственной ответственности.

"В позиции Москвы есть очень честные акценты. Если перевести с дипломатического языка, то они говорят: вы - страна с 30-летней независимостью, сколько можно обращаться по разным вопросам в Москву. Но мы привыкли это делать. У нас даже есть такой "жанр" "письмо русскому царю", и сколько мы можем так жить?!", - задается риторическим вопросом глава армянского кабмина.

По его словам, Армении, как независимому государству, нужно сделать следующий шаг на пути взросления.

"Наши проблемы должны решать в первую очередь мы сами", - отметил премьер.

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Версия на английском языке Pashinyan urges to solve problems independently, forget 'genre' of 'a letter to the Russian tsar'

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