Пашинян Мишустину: Селфи - это армянское слово - ВИДЕО

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече на полях межправсовета ЕАЭС в Алматы сделали селфи, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В начале встречи М.Мишустин, зайдя в зал, хотел сразу сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали, затем глава российского правительства предложил немного другой ракурс - стоя рядом на фоне флагов.

"Давайте", - согласился Н.Пашинян и тут же поинтересовался: "А может еще и селфи?". Под смех членов обеих делегаций они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому жанру фотографии.

"А по-армянски как селфи будет?" - спросил М.Мишустин. "Селфи? Да это армянское слово", - нашелся Пашинян.