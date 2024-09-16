Пашинян: Мирный договор между Ереваном и Баку выгоден для других стран региона

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном принесет выгоду и другим странам региона.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян по итогам пререговоров с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.
"Я уверен, что бенефициарами мира являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран получат от него в равной степени выгоду", - сказал он.
По мнению премьер-министра, на Южном Кавказе действительно есть историческая возможность закрыть страницу конфликта и установить прочный мир в регионе.
По его словам, Армении и Азербайджану удалось договориться примерно 80% мирного договора.
"Мы предложили Азербайджану подписать согласованные положения проекта документа, установить дипломатические отношения и продолжить обсуждения в ближайшее время", - сказал он.