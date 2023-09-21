Пашинян: Мир в регионе - фактор, обеспечивающий независимость Армении

Мир в регионе является фактором, обеспечивающим и гарантирующим безопасность, а также независимость и суверенитет Армении.

Мир в регионе является фактором, обеспечивающим и гарантирующим безопасность, а также независимость и суверенитет Армении.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу в прямом эфире.

"Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения. Мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего", - сказал он, добавив, что для этого необходим мир, то есть среда, свободная от конфликтов.

Премьер, заявив о важности мирного обустройства региона, коснулся Алматинской декларации, принятой в декабре 1991 года, на основании которой Ереван заявил о признании территориальной целостности Азербайджана.

Он отметил, что в последнее время его часто критикуют за то, что в проведении внешней и региональной политики он берет за основу указанную декларацию. Призывы отказаться от Алматинской декларации – это призывы отказаться от независимости и территориальной целостности Армении.

"В Алматинской декларации и связанных с ней документах зафиксирована политико-правовая основа независимости 12 бывших республик СССР, в том числе и Армении. Поэтому призывы отказаться от политики, основанной на этом документе, - это призывы отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении со всеми вытекающими последствиями", - сказал премьер-министр.