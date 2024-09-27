Пашинян: Мир между Ереваном и Баку не только возможен, но и вполне достижим

Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и вполне достижим.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.
Одним из ключевых шагов, по его словам, стало подписанное 30 августа соглашение о совместной работе комиссий по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что это первый двусторонний документ, подписанный сторонами. Он также отметил, что стороны согласились использовать Алматинскую декларацию 1991 года в качестве базового принципа для определения границ, что означает взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ.
Пашинян добавил, что следующим шагом станет подписание мирного договора и установление полноценного межгосударственного сотрудничества. Армения предлагает подписать уже согласованные статьи мирного соглашения с Баку, а оставшиеся пункты обсудить позже.
"Не существует мирного соглашения, которое бы сразу решило все вопросы. Даже после подписания договора страны могут продолжать заключать новые соглашения и достигать дополнительных договоренностей", - пояснил премьер-министр Армении.