Пашинян: Мир между Ереваном и Баку не только возможен, но и вполне достижим

Пашинян: Мир между Ереваном и Баку не только возможен, но и вполне достижим

Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и вполне достижим.

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Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и вполне достижим. Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. Одним из ключевых шагов, по его словам, стало подписанное 30 августа соглашение о совместной работе комиссий по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что это первый двусторонний документ, подписанный сторонами. Он также отметил, что стороны согласились использовать Алматинскую декларацию 1991 года в качестве базового принципа для определения границ, что означает взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ. Пашинян добавил, что следующим шагом станет подписание мирного договора и установление полноценного межгосударственного сотрудничества. Армения предлагает подписать уже согласованные статьи мирного соглашения с Баку, а оставшиеся пункты обсудить позже. "Не существует мирного соглашения, которое бы сразу решило все вопросы. Даже после подписания договора страны могут продолжать заключать новые соглашения и достигать дополнительных договоренностей", - пояснил премьер-министр Армении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram