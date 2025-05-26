Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном близок

Армения и Азербайджан продолжают консультации по вопросу подписания соглашения о мире между двумя странами.

Армения и Азербайджан продолжают консультации по вопросу подписания соглашения о мире между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

По его словам, мир между Арменией и Азербайджаном очень близок.

"Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего доклада мне удалось сделать более заметным для наших международных партнеров, насколько близок мир между Арменией и Азербайджаном. Конечно, мы полностью и всецело выполним свою обязанность. Рад констатировать, что мы продолжаем консультации с Азербайджаном, чтобы не упустить эту историческую возможность (подписание соглашения о мире). И она не будет упущена. Не без трудностей, но мы продвигаемся вперед", - сказал премьер.