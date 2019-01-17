Пашинян: Министерств в Армении станет меньше

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерств в правительстве Армении станет меньше. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Он сообщил, что в короткие сроки будут сформированы две трети правительства - с тем, чтобы кабинет министров мог полноценно приступить к работе. Оставшаяся часть министров будет назначена после того, как будет окончательно уточнена структура нового правительства.

Число министерств в правительстве Армении намечено сократить с 17 до 12.

Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении 14 января, указом президента Армена Саркисяна. На сокращении министерств он настаивает для экономии бюджетных средств.