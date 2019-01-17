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    Пашинян: Министерств в Армении станет меньше

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерств в правительстве Армении станет меньше. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

    Он сообщил, что в короткие сроки будут сформированы две трети правительства - с тем, чтобы кабинет министров мог полноценно приступить к работе.  Оставшаяся часть министров будет назначена после того, как будет окончательно уточнена структура нового правительства.

    Число министерств в правительстве Армении намечено сократить с 17 до 12.

    Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении 14 января, указом президента Армена Саркисяна. На сокращении министерств он настаивает для экономии бюджетных средств.

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