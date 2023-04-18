Пашинян: Меня допросили в рамках дел о государственной измене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен в рамках дел о государственной измене.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен в рамках дел о государственной измене.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил в ходе обсуждений в парламенте отчета о выполнении программы правительства за 2022 год.

"Да, я был допрошен очень подробно. Сколько надо, столько и будут меня допрашивать", - заявил Пашинян.

Он призвал оппозицию принять участие в заседаниях комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе.

"Обращаюсь к вам: придите и допросите меня в комиссии", – сказал Пашинян.

Ранее сегодня он заявил о том, что 53 человека обвиняются следствием в госизмене, большая часть из них – военные.