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Пашинян: Кочарян и Саргсян признавали, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

Пашинян: Кочарян и Саргсян признавали, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана В течение всей истории переговорного процесса как Роберт Кочарян, так и Серж Саргсян и находящиеся в их орбитах политические партии признавали Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и не руководствовались принципом "Карабах никогда не будет частью Азерб
В регионе
15 июня 2022 г. 16:33
Пашинян: Кочарян и Саргсян признавали, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

В течение всей истории переговорного процесса как Роберт Кочарян, так и Серж Саргсян и находящиеся в их орбитах политические партии признавали Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и не руководствовались принципом "Карабах никогда не будет частью Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте 15 июня.

В качестве доказательства он привел тот факт, что в 1998 году власть во главе с Кочаряном согласилась принять в качестве основы переговоров предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о так называемом "Едином государстве".

По словам премьер-министра, в том же документе говорится, что жители Карабаха будут иметь паспорт гражданина Азербайджана с особыми отметками.

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Версия на английском языке Pashinyan: “Kocharyan and Sargsyan admitted Karabakh as an integral part of Azerbaijan”
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Koçaryan və Sarqsyan Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu etiraf etmişdi"

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