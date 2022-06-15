Пашинян: Кочарян и Саргсян признавали, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

В течение всей истории переговорного процесса как Роберт Кочарян, так и Серж Саргсян и находящиеся в их орбитах политические партии признавали Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и не руководствовались принципом "Карабах никогда не будет частью Азерб

В течение всей истории переговорного процесса как Роберт Кочарян, так и Серж Саргсян и находящиеся в их орбитах политические партии признавали Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и не руководствовались принципом "Карабах никогда не будет частью Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте 15 июня.

В качестве доказательства он привел тот факт, что в 1998 году власть во главе с Кочаряном согласилась принять в качестве основы переговоров предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о так называемом "Едином государстве".

По словам премьер-министра, в том же документе говорится, что жители Карабаха будут иметь паспорт гражданина Азербайджана с особыми отметками.