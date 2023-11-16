Пашинян: Карабахский вопрос использовали против развития армянской государственности

Карабахский вопрос использовался в качестве инструмента против укрепления армянской государственности.

Карабахский вопрос использовался в качестве инструмента против укрепления армянской государственности.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте страны.

"То, что мы хотели по вопросу Карабаха, невозможно было достичь, как минимум, после Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году", - сказал Пашинян.

По его словам, карабахский вопрос использовался в качестве рычага, чтобы препятствовать развитию армянской государственности – до того момента, когда решение вопроса привело бы к де-факто или де-юре прекращению существования независимой Республики Армения.