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Пашинян: Карабахский вопрос использовали против развития армянской государственности

Пашинян: Карабахский вопрос использовали против развития армянской государственности Карабахский вопрос использовался в качестве инструмента против укрепления армянской государственности.
В регионе
16 ноября 2023 г. 12:34
Пашинян: Карабахский вопрос использовали против развития армянской государственности
Никол Пашинян

Карабахский вопрос использовался в качестве инструмента против укрепления армянской государственности.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте страны.

"То, что мы хотели по вопросу Карабаха, невозможно было достичь, как минимум, после Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году", - сказал Пашинян.

По его словам, карабахский вопрос использовался в качестве рычага, чтобы препятствовать развитию армянской государственности – до того момента, когда решение вопроса привело бы к де-факто или де-юре прекращению существования независимой Республики Армения.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan: Karabakh issue was used against development of Armenian statehood
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Qarabağ məsələsini Ermənistan dövlətçiliyinin inkişafına qarşı istifadə edirdilər”

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