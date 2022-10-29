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Пашинян: Карабах уже вне контроля Армении, мы выполняем принятые в других местах решения

Пашинян: Карабах уже вне контроля Армении, мы выполняем принятые в других местах решения Старый миропорядок рушится, и важно не остаться под его завалами.
В регионе
29 октября 2022 г. 13:14
Пашинян: Карабах уже вне контроля Армении, мы выполняем принятые в других местах решения

Старый миропорядок рушится, и важно не остаться под его завалами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении и лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян на VI съезде политической организации.

Премьер отметил, что после прихода к власти пытался восстановить основы государственности, однако постепенно понял, что на протяжении трех десятков лет власти страны уничтожали эти столпы и отделяли от отмеченных в декларации независимости положений. По его словам, основной и самой глобальной проблемой для него стала 44-дневная война и ее последствия.

"Для нас было важным вовлечение Карабаха в переговорный процесс в качестве переговорной стороны, но выяснилось, что это уже вне контроля Армении, поскольку Армения лишь тихо выполняет принятые в других местах решения", - заявил Пашинян.

Премьер Армении призвал соратников к смелости и признаться, что Армения нуждается в новой стратегии, новом видении для сохранения государства и государственности в условиях рушащегося миропорядка.

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Версия на английском языке Pashinyan: Karabakh already out of Armenia’s control, Yerevan implementing decisions made elsewhere

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