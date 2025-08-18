Пашинян извинился за грубые высказывания в адрес церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за использование неподобающих для политика выражений, адресованных духовенству Армянской апостольской церкви.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано в Facebook премьера.

"Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моем выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения", - написал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение.

Ранее комиссия пришла к заключению, что Пашинян нарушил кодекс поведения должностного лица. Расследование началось после того, как Пашинян опубликовал запись с нелестными отзывами в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Высказывания премьера были подвергнуты лингвистической экспертизе, которая установила, что слово "домпел" в армянском языке имеет два значения ("ударять" и "вступать в половую связь") и премьер в своем посте использовал именно второе его значение. Согласно выводам экспертов, пост Пашиняна "имеет грубый и непристойный подтекст из-за выбора слов".