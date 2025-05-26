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Пашинян изменит конституцию, если КС не одобрит мирный договор с Азербайджаном

Пашинян изменит конституцию, если КС не одобрит мирный договор с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.
В регионе
26 мая 2025 г. 10:42
Пашинян изменит конституцию, если КС не одобрит мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе международного форума Yerevan Dialogue.

"Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать", - отметил он.

Он также отметил, что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

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Версия на английском языке Pashinyan to change constitution if Constitutional Court doesn't approve peace treaty with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanla sülh sazişini təsdiqləməsə, əsas qanuna dəyişiklik ediləcək

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