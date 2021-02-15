Пашинян изменил состав Совета по антикоррупционной политике

Совет по антикоррупционной политике был создан в 2019 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян внес изменения в состав Совета по антикоррупционной политике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Согласно новому решению, в состав Совета теперь включен руководитель аппарата премьера Арсен Торосян, вместо Эдуарда Агаджаняна, ранее занимавшего этот пост.

Вместо экс-замминистра юстиции Србуи Галян в Совете теперь будет Армен Ованнисян, бывшего главу Кассационного суда Ерванда Хундкаряна сменила его преемница Лилит Тадевосян.

Из состава Совета исключена представитель парламентской фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, которая ранее была снята с поста главы парламентской комиссии по правам человека.

Отметим, что Совет по антикоррупционной политике при главе правительства был создан в 2019 году.