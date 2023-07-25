О нас

Армянские СМИ: Пашинян переселился в резиденцию президента из соображений безопасности

Армянские СМИ: Пашинян переселился в резиденцию президента из соображений безопасности Премьер-министр Армении Никол Пашинян с июня этого года переселился в резиденцию президента страны на улице Баграмяна 26. Дело в том, что в здании правительства идет очередной ремонт.
В регионе
25 июля 2023 г. 09:31
Армянские СМИ: Пашинян переселился в резиденцию президента из соображений безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с июня этого года переселился в резиденцию президента страны на улице Баграмяна 26. Это объясняют тем, что в здании правительства идет очередной ремонт. Однако местные СМИ утверждают, что это сделано из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

По информации газеты "Жоговурд", сотрудники службы безопасности сообщили Пашиняну о рисках для него в здании правительства. По утверждению газеты, частые акции протеста происходят в непосредственной близости от здания, и в него легко проникнуть, поэтому Пашинян чувствует себя в безопасности в резиденции президента, а не в собственном кабинете в здании правительства.

В 2019 году здание правительства было полностью отремонтировано, на что было потрачено 124,5 млн драмов (около 325 тыс. долларов). Конечно, с тех пор это правительственное здание претерпело множество изменений и реконструкций. В конце прошлого года был установлен лифт стоимостью около 16 млн драмов, закуплены дорогие ковры и мраморная плитка. Еще 17,5 млн драмов было выделено на ремонт системы отопления здания правительства. Но местные власти решили снова заняться ремонтными работами.

Но ситуация доставляет неудобства для президента Армении Ваагна Хачатуряна: из-за того, что Пашинян разместился в его кабинете, Хачатуряну пришлось переселиться в другой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan kütləvi etirazlar səbəbindən gizli şəkildə prezidentin kabinetinə köçüb

Экслюзивные новости

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi