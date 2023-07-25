Армянские СМИ: Пашинян переселился в резиденцию президента из соображений безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с июня этого года переселился в резиденцию президента страны на улице Баграмяна 26. Дело в том, что в здании правительства идет очередной ремонт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с июня этого года переселился в резиденцию президента страны на улице Баграмяна 26. Это объясняют тем, что в здании правительства идет очередной ремонт. Однако местные СМИ утверждают, что это сделано из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

По информации газеты "Жоговурд", сотрудники службы безопасности сообщили Пашиняну о рисках для него в здании правительства. По утверждению газеты, частые акции протеста происходят в непосредственной близости от здания, и в него легко проникнуть, поэтому Пашинян чувствует себя в безопасности в резиденции президента, а не в собственном кабинете в здании правительства.

В 2019 году здание правительства было полностью отремонтировано, на что было потрачено 124,5 млн драмов (около 325 тыс. долларов). Конечно, с тех пор это правительственное здание претерпело множество изменений и реконструкций. В конце прошлого года был установлен лифт стоимостью около 16 млн драмов, закуплены дорогие ковры и мраморная плитка. Еще 17,5 млн драмов было выделено на ремонт системы отопления здания правительства. Но местные власти решили снова заняться ремонтными работами.

Но ситуация доставляет неудобства для президента Армении Ваагна Хачатуряна: из-за того, что Пашинян разместился в его кабинете, Хачатуряну пришлось переселиться в другой.