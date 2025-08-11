Пашинян и Пезешкиан обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьера.

Они обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном.

Пашинян проинформировал Пезешкиана о том, что региональные коммуникации будут действовать по принципу территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также на условиях взаимности.

Он также отметил важность предстоящего визита президента Ирана в Ереван.

Ранее сообщалось о том, что президент Ирана в ближайшее время посетит Армению с официальным визитом.