Пашинян и Пезешкиан обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

11 августа 2025 г. 12:32
Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьера.

Они обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном.

Пашинян проинформировал Пезешкиана о том, что региональные коммуникации будут действовать по принципу территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также на условиях взаимности.

Он также отметил важность предстоящего визита президента Ирана в Ереван.

Ранее сообщалось о том, что президент Ирана в ближайшее время посетит Армению с официальным визитом.

Версия на английском языке Armenia and Iran mull Washington agreements in phone call
Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Pezeşkian arasında telefon danışığı olub

