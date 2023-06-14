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Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в среду в Ереване обсудили процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций Южного Кавказа.
В регионе
14 июня 2023 г. 14:47
Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в среду в Ереване обсудили процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Как вы знаете, мы заинтересованы в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, исходя из суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых проходят эти возможные инфраструктуры. Я уверен, что мы сегодня обсудим некоторые аспекты, я рад встретиться с вами по этому поводу", - сказал Пашинян.

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Версия на английском языке Armenian Prime Minister holds meeting with Russian Deputy PM
Версия на азербайджанском языке Rusiya Baş nazirinin müavini Paşinyanla regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib

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