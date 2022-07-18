Пашинян и Нарышкин обсудили вопросы региональной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Пашинян отметил, что визит Нарышкина является еще одной хорошей возможностью обсудить вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что совместные усилия сделают сотрудничество более эффективным и крепким. Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Нарышкин поблагодарил за теплый прием и отметил факт высокого уровня политического диалога между Арменией и Россией, "который способствует развитию и укреплению сотрудничества между странами в различных сферах".