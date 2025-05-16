О нас

Пашинян и Макрон встретились в Тиране

Пашинян и Макрон встретились в Тиране Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Тиране.
В регионе
16 мая 2025 г. 21:49
Пашинян и Макрон встретились в Тиране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в столице Албании Тиране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян написал в соцсети.

"Продуктивная встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - отметил армянский премьер.

В пресс-службе правительства Армении уточнили, что стороны обсудили региональные и международные процессы, в том числе отметив важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и реализации последовательных шагов в этом направлении.

Президент Франции вновь подчеркнул неукоснительную поддержку Парижа в отношении мирного процесса, отметив, что "стабильность и безопасность на Южном Кавказе имеют жизненную важность для регионального сотрудничества в целом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Makron Tiranada görüşüblər

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi