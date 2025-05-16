Пашинян и Макрон встретились в Тиране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Тиране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в столице Албании Тиране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян написал в соцсети.

"Продуктивная встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - отметил армянский премьер.

В пресс-службе правительства Армении уточнили, что стороны обсудили региональные и международные процессы, в том числе отметив важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и реализации последовательных шагов в этом направлении.

Президент Франции вновь подчеркнул неукоснительную поддержку Парижа в отношении мирного процесса, отметив, что "стабильность и безопасность на Южном Кавказе имеют жизненную важность для регионального сотрудничества в целом".