Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже в четверг обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже в четверг обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс.

Как сообщает Report, по информации правительства Армении Пашинян на встрече затронул результаты обсуждений проекта мирного договора с Азербайджаном, отметив, что 80% пунктов этого документа согласованы.

Пашинян также заявил, что Армения готова разблокировать региональные коммуникации на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

Стороны обсудили повестку дня Армения-Франция.

Кроме того, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Армения-ЕС, в частности миссию ЕС в Армении, начало диалога о либерализации визового режима с ЕС, поддержку Армении Европейским фондом мира.