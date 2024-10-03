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Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже в четверг обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс.
В регионе
3 октября 2024 г. 18:49

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже в четверг обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс.

Как сообщает Report, по информации правительства Армении Пашинян на встрече затронул результаты обсуждений проекта мирного договора с Азербайджаном, отметив, что 80% пунктов этого документа согласованы.

Пашинян также заявил, что Армения готова разблокировать региональные коммуникации на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

Стороны обсудили повестку дня Армения-Франция.

Кроме того, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Армения-ЕС, в частности миссию ЕС в Армении, начало диалога о либерализации визового режима с ЕС, поддержку Армении Европейским фондом мира.

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