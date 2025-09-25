Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Пашинян и Лукашенко пожали друг другу руки, несмотря на напряженность в отношениях

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 17:50
    Пашинян и Лукашенко пожали друг другу руки, несмотря на напряженность в отношениях

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко пожали друг другу руки на Глобальном атомном форуме в Москве, несмотря на напряженность в отношениях.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Пашинян и Лукашенко принимали участие на встрече президента России Владимира Путина с участниками форума в неформальной обстановке.

    Отметим, что напряженность между ними возникла из-за ситуации в регионе, а также внешнеполитические ведомства двух стран в июне 2024 года обменялись нотами протеста.

    Paşinyan və Lukaşenko münasibətlərindəki gərginliyə baxmayaraq əl sıxışıblar

