Пашинян и Лукашенко пожали друг другу руки, несмотря на напряженность в отношениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко пожали друг другу руки на Глобальном атомном форуме в Москве, несмотря на напряженность в отношениях.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Пашинян и Лукашенко принимали участие на встрече президента России Владимира Путина с участниками форума в неформальной обстановке.

Отметим, что напряженность между ними возникла из-за ситуации в регионе, а также внешнеполитические ведомства двух стран в июне 2024 года обменялись нотами протеста.