Пашинян и Лукашенко пожали друг другу руки, несмотря на напряженность в отношениях
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 17:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко пожали друг другу руки на Глобальном атомном форуме в Москве, несмотря на напряженность в отношениях.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Пашинян и Лукашенко принимали участие на встрече президента России Владимира Путина с участниками форума в неформальной обстановке.
Отметим, что напряженность между ними возникла из-за ситуации в регионе, а также внешнеполитические ведомства двух стран в июне 2024 года обменялись нотами протеста.
