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Пашинян и Кошта обсудили в Мюнхене нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Пашинян и Кошта обсудили в Мюнхене нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции, где обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
14 февраля 2025 г. 15:03
Пашинян и Кошта обсудили в Мюнхене нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции, где обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом сообщил Пашинян в соцсети X.

"В кулуарах Мюнхенской конференции состоялся содержательный обмен мнениями с председателем Европейского совета...Мы обменялись мнениями о последних региональных событиях и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией”", – написал глава армянского правительства.

Он также отметил, что стороны рассмотрели ключевые вопросы партнерства.

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Версия на английском языке Pashinyan and Costa mull Azerbaijan-Armenia normalization in Munich
Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Koşta Münxendə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə ediblər

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