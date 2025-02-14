Пашинян и Кошта обсудили в Мюнхене нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции, где обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как передает Report, об этом сообщил Пашинян в соцсети X.
"В кулуарах Мюнхенской конференции состоялся содержательный обмен мнениями с председателем Европейского совета...Мы обменялись мнениями о последних региональных событиях и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией”", – написал глава армянского правительства.
Он также отметил, что стороны рассмотрели ключевые вопросы партнерства.