Пашинян и Кошта обсудили в Мюнхене нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции, где обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции, где обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом сообщил Пашинян в соцсети X.

"В кулуарах Мюнхенской конференции состоялся содержательный обмен мнениями с председателем Европейского совета...Мы обменялись мнениями о последних региональных событиях и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией”", – написал глава армянского правительства.

Он также отметил, что стороны рассмотрели ключевые вопросы партнерства.