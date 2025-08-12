Пашинян и Кошта обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсетях пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Премьер-министр представил председателю Европейского совета результаты переговоров, состоявшихся в столице США Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию", - отметила она.

Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС.

Они также обсудили также вопросы, связанные с повесткой дня Армения-ЕС, а также организационные вопросы саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Армении весной 2026 года.