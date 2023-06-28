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Пашинян и Эрдоган обсудили открытие сухопутной границы

Пашинян и Эрдоган обсудили открытие сухопутной границы Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
28 июня 2023 г. 15:29
Пашинян и Эрдоган обсудили открытие сухопутной границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Кабмина страны.

Премьер-министр поздравил президента с Гурбан-байрам, а президент поздравил премьер-министра с наступающим праздником Преображения господня.

Лидеры обсудили процесс урегулирования отношений между двумя странами. В этом контексте был обсужден ход реализации договоренности об открытии сухопутной границы для лиц с дипломатическими паспортами и граждан третьих стран.

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