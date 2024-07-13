Пашинян и Чиковани обсудили вопрос региональной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили в Ереване вопросы региональной безопасности и стабильности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили в Ереване вопросы региональной безопасности и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Грузией находятся на высоком уровне, и подчеркнул, что Ереван заинтересован в углублении и развитии многосекторного сотрудничества с Тбилиси.

Премьер-министр оценил партнерство между оборонными ведомствами двух стран как эффективное.

В свою очередь Ираклий Чиковани подчеркнул важность сотрудничества с Министерством обороны Армении и программы, направленные на его расширение.

Отметим, что вчера главы Минобороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани подписали в Ереване план сотрудничества между оборонными ведомствами на 2024 год.