Пашинян и Блинкен обсудили переговоры с Баку и делимитацию в Тавуше

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе беседы были обсуждены делимитация в Тавушской области и переговоры с Азербайджаном.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Брюсселе на трехсторонней встрече 5 апреля.

Отмечается, что Никол Пашинян положительно оценил процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он также заверил, что будет сделано все возможное для решения поднятых проблем.

В ходе разговора было подчеркнуто, что взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации и делимитация границы открывают путь к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.