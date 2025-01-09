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Пашинян: Граждане Армении испытывают проблемы с получением виз в страны ЕС

Пашинян: Граждане Армении испытывают проблемы с получением виз в страны ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем с получением гражданами страны виз в страны ЕС.
В регионе
9 января 2025 г. 11:32
Пашинян: Граждане Армении испытывают проблемы с получением виз в страны ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем с получением гражданами страны виз в страны ЕС.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, МИД Армении и европейские коллеги в качестве причины этого называют то, что в разы увеличилось число людей, которые едут в Европу.

Он отметил, что посольства стран ЕС утверждают, что у них есть среднесрочные долгосрочные планы, и они развивают свои визовые центры в соответствии с этими прогнозами в той или иной стране.

"И в последнее время выходит так, что поток из Армении во много раз больше всех возможных прогнозов", - отметил Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenian citizens face difficulties obtaining visas to EU countries
Версия на азербайджанском языке Ermənistan baş naziri: Vətəndaşlarımız Aİ ölkələrinə viza almaqda çətinlik çəkirlər

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