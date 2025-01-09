Пашинян: Граждане Армении испытывают проблемы с получением виз в страны ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем с получением гражданами страны виз в страны ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем с получением гражданами страны виз в страны ЕС.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, МИД Армении и европейские коллеги в качестве причины этого называют то, что в разы увеличилось число людей, которые едут в Европу.

Он отметил, что посольства стран ЕС утверждают, что у них есть среднесрочные долгосрочные планы, и они развивают свои визовые центры в соответствии с этими прогнозами в той или иной стране.

"И в последнее время выходит так, что поток из Армении во много раз больше всех возможных прогнозов", - отметил Пашинян.