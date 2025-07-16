Премьер: Государство временно возьмет под контроль "Электросети Армении"

Пашинян: Государство временно возьмет под контроль "Электросети Армении"

Государство временно возьмет на себя управление "Электросетями Армении" бизнесмена Самвела Карапетяна, потом найдет наиболее эффективного оператора.

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данном этапе мы должны взять на себя управление "Электросетями Армении", и мы возьмем на себя управление, но мы вообще не говорили, что после или во время этого процесса национализации или выкупа государство всегда будет управлять энергосетями Армении. Наша задача - найти наиболее эффективного управляющего и сформировать общественный, государственный контроль", - подчеркнул премьер.