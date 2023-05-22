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Пашинян: Гора Арарат находится на международно признанной территории Турции

Пашинян: Гора Арарат находится на международно признанной территории Турции Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что самой высокой горой в стране является ни Арарат (Агры даг), а Арагац.
В регионе
22 мая 2023 г. 17:38
Пашинян: Гора Арарат находится на международно признанной территории Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что самой высокой горой в стране является ни Арарат (Агры даг), а Арагац.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Пашинян рассказал, что на его встречах со школьниками на вопрос "Какая самая высокая гора в Армении,", половина детей называет Арарат: "Говоря об Арарате и Арагаце, я говорю о территориях, являющихся или не являющихся суверенной территорией Армении. Арагац находится в Армении, гора Арарат - нет. С Турцией мы имеем конкретно очерченную границу. Это плохо или хорошо? Конечно, хорошо", - сказал он.

Он предложил посмотреть на ситуацию со стороны Турции. "Арарат находится на международно признанной территории Турции. Откуда дети в Армении узнают об этом (что самая высокая гора в Армении - Арарат)? В школах, а значит, в результате образовательной политики правительства".

"Если дети называют самой высокой горой Армении Арарат, а не Арагац, значит ли это, что Армения имеет территориальные претензии к Турции?", - сказал он, отметив, что если имеются претензии, то зачем Турции содействовать или пусть даже игнорировать развитие Армении?

"Наоборот, они должны сделать все, чтобы уничтожить нас. И теперь я задаю вопрос: какая самая высокая гора в Армении? Ответ: Арагац", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что это именно та политика, которая даст Армении возможность развиваться, а все остальное втянет страну в исторический цикл, финал которого приведет к потере государства.

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Версия на английском языке Pashinyan: 'Mount Ararat is located on the internationally recognized territory of Türkiye'
Версия на азербайджанском языке Paşinyandan etiraf: “Ağrı dağı Türkiyənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisindədir”

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