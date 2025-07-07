Пашинян: Гарегин II разделяет планы архиепископов по осуществлению военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Армянской апостольской церкви (ААЦ) о том, что уголовное преследование архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна является незаконным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Армянской апостольской церкви (ААЦ) о том, что уголовное преследование архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна является незаконным.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в своей публикации в соцсетях Пашинян обвинил их в подготовке военного переворота в стране.

"Если Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса) считает задержание Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота и созданию хаоса в стране. Тем более, в этом случае ни одна территория расширенной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов, тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории не закрыты для прелюбодеяния", - отметил он.

Напомним, что 26 июня Следственный комитет Армении сообщил об аресте на два месяца 15 человек из числа руководителей и участников движения "Священная борьба", которые являются фигурантами уголовного дела об организации терактов и захвате власти в стране. В числе арестованных - лидер движения архиепископ Баграт Галстанян, еще двое священнослужителей, бывший депутат парламента Арцаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член Дашнакцутюн Игорь Саркисян. Позже число арестованных достигло 16 человек.