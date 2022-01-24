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Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской

Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской Армения не должна отказываться от парламентской системы правления.
В регионе
24 января 2022 г. 21:32
Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской
Никол Пашинян

Армения не должна отказываться от парламентской системы правления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя решение президента Армена Саркисяна подать в отставку, о котором стало известно накануне.

"Мы могли внести изменения, и с большой вероятностью я бы победил на президентских выборах. Но я высказался против, так как парламентская система была новой, и ей надо было дать шанс. Нельзя же все время вносить изменения в Конституцию. Это не есть хорошо. Смотря в прошлое, понимаю, что, если бы мы внесли изменения и не находились в парламентской системе, могли бы не выйти из политического кризиса. И впервые в истории Армении выборы привели к решению кризисной ситуации, а не наоборот (имеются в виду внеочередные парламентские выборы, прошедшие 20 июня прошлого года, по итогам которых партия Пашиняна получила большинство в парламенте - ред.). Так что мое мнение остается прежним - нам не нужно менять систему правления", - сказал Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате на его странице в Facebook.

Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Саркисяна. Президент является главой государства, он следит за соблюдением Конституции, назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

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