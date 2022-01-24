Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской

Армения не должна отказываться от парламентской системы правления.

Армения не должна отказываться от парламентской системы правления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя решение президента Армена Саркисяна подать в отставку, о котором стало известно накануне.

"Мы могли внести изменения, и с большой вероятностью я бы победил на президентских выборах. Но я высказался против, так как парламентская система была новой, и ей надо было дать шанс. Нельзя же все время вносить изменения в Конституцию. Это не есть хорошо. Смотря в прошлое, понимаю, что, если бы мы внесли изменения и не находились в парламентской системе, могли бы не выйти из политического кризиса. И впервые в истории Армении выборы привели к решению кризисной ситуации, а не наоборот (имеются в виду внеочередные парламентские выборы, прошедшие 20 июня прошлого года, по итогам которых партия Пашиняна получила большинство в парламенте - ред.). Так что мое мнение остается прежним - нам не нужно менять систему правления", - сказал Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате на его странице в Facebook.

Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Саркисяна. Президент является главой государства, он следит за соблюдением Конституции, назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.